Usa: Warren contro presidente Fed Powell, "ha fallito in entrambi i suoi compiti"

- La senatrice statunitense Elizabeth Warren, esponente dell'ala progressista del Partito democratico, ha rivolto ieri un duro attacco al presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Abc News". "Le mie opinioni in merito a Jay Powell a questo punto sono note. Ha ricevuto due compiti: il primo è di amministrare la politica monetaria. L'altro è di occuparsi della regolamentazione. Ha fallito in entrambi", ha accusato la senatrice, riferendosi ai recenti fallimenti che hanno scosso il sistema bancario Usa. Warren ha imputato al presidente della Fed un indebolimento delle norme tese a vigilare sulla tenuta del settore bancario: secondo la senatrice del Massachusetts, Powel "è intervenuto con un lanciafiamme sulla regolamentazione. (...) Ha detto che tutto ciò che vuole fare è alleggerire i regolamenti a carico delle banche. Mi sono opposta alla sua nomina a presidente della Federal Reserve Bank proprio per questa ragione. Avevo detto che sarebbe stato un uomo pericoloso cui affidare quella posizione". La senatrice ha anche puntato l'indice contro i progressivi e consistenti rialzi dei tassi di riferimento intrapresi dalla Fed, accusando la banca centrale di voler sacrificare l'occupazione per combattere l'inflazione: "Ciò che il presidente Powell sta provando a fare - e lo ha detto piuttosto esplicitamente - è di rallentare l'economia cosicché (secondo le stime della stessa Fed), 2 milioni di persone perderanno il lavoro. E io non credo che questo sia ciò che il presidente della Federal Reserve dovrebbe fare", ha accusato Warren. (Was)