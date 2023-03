Usa: Miami Beach vara coprifuoco in risposta a due sparatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Miami Beach, in Florida, hanno dichiarato lo stato di emergenza e imposto un coprifuoco a partire dalle 23:59 di ieri (ora locale), in risposta a due sparatorie letali e a una serie di calche incontrollate verificatesi nella località balneare. Secondo l'amministrazione cittadina, il coprifuoco notturno rimarrà in vigore sino al 27 marzo, e interesserà soprattutto South Beach, centro della vita notturna durante la pausa primaverile. Proprio a South Beach due sparatorie sono costate la vita ad altrettante persone venerdì scorso e ieri mattina, e le autorità hanno anche contestato "affollamenti eccessivi e sregolati". (Was)