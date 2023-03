Corea del Sud-Giappone: Yoon ordina misure per dar seguito alla visita a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha ordinato al governo di varare misure che diano seguito alla sua visita ufficiale della scorsa settimana a Tokyo, in Giappone, accelerando il ripristino e la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi asiatici. Yoon ha preso parte a un incontro settimanale con i segretari presidenziali, il primo dopo il suo rientro dal Giappone, dove ha incontrato il primo ministro giapponese Fumio Kishida. "Ciascun ministero dovrebbe compiere ogni sforzo per assumere misure di follow-up e assicurarsi che le persone avvertano concretamente il miglioramento e la cooperazione nelle relazioni tra Corea del Sud e Giappone", ha dichiarato il presidente. Yoon ha anche discusso i piani per la riforma della settimana lavorativa di 52 ore, affermando che dovrebbe essere accompagnata da "garanzie certe" in termini di paghe e compensazione degli straordinari. (segue) (Git)