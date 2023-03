Business news: Colombia, presidente Petro raggiunge accordo con i conservatori sulla riforma sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia Gustavo Petro e i partiti conservatori hanno raggiunto un accordo sulla controversa riforma della salute. L’accordo tra il capo dello stato, il Partito conservatore e il Partito dell’Unione per la gente promuove un modello di sanità misto pubblico-privato, che prevede la figura di gestori della salute a livello locale in parte finanziati dai fondi pubblici. La riforma della Sanità voluta dal presidente Petro ha provocato malumori non solo nel campo conservatore ma anche all'interno del governo, tanto da indurre il capo dello stato ad annunciare il suo primo rimpasto di governo. La novità principale del progetto di legge presentato da Petro al parlamento consiste nel trasferimento della gestione delle risorse pubbliche dai privati all'Amministratore delle risorse del sistema generale di previdenza sociale in sanità (Adres), che erogherà direttamente i pagamenti. “Il denaro pubblico sarà gestito dal pubblico”, aveva detto Petro presentando la riforma. (Res)