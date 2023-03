Usa: possibile arresto Trump, presidente Camera McCarthy esorta a evitare violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, ha sollecitato gli elettori repubblicani a evitare violenze in vista del possibile arresto dell'ex presidente Donald Trump, anticipato nel fine settimana dal diretto interessato, che ha anche sollecitato i suoi sostenitori a sollevarsi contro il presunto uso politico della giustizia. "Non credo che la gente dovrebbe protestare per questa storia", ha commentato il leader repubblicano della Camera. McCarthy ha anche tentato di moderare il messaggio dell'ex presidente, sostenendo che Trump non abbia voluto chiamare i suoi sostenitori alla rivolta, quando piuttosto a "sensibilizzare le persone in merito a quanto sta accadendo". "Non sta parlando di violenza. Nessuno dovrebbe fare del male a chicchessia. (...) E questo è precisamente il motivo per cui la legge dovrebbe essere uguale per tutti, perché se così fosse non accadrebbe nulla", ha detto McCarthy. (segue) (Was)