Usa: possibile arresto Trump, presidente Camera McCarthy esorta a evitare violenze (2)

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che si aspetta di essere arrestato questa settimana in relazione alle indagini condotte dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sul presunto pagamento della ex attrice pornografica Stormy Daniels. In un post sulla piattaforma “Truth”, Trump, riferendosi a se stesso, ha affermato che “il principale candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana (domani)”. L’ex capo dello stato ha quindi incitato i suoi sostenitori a protestare. ”Protesta, riprenditi la nostra nazione”, ha scritto. Elon Musk, amministratore delegato di Twitter, commentando sulla piattaforma social le parole di Trump, ha detto: “Se l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump venisse arrestato, verrebbe rieletto con una vittoria schiacciante. “Se ciò accade, Trump sarà rieletto con una vittoria schiacciante”, ha scritto. La vicenda verte attorno a un pagamento di 130 mila dollari che Daniels ricevette dall'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, prima delle elezioni presidenziali 2016, per tacere in merito a un presunto rapporto sessuale tra i due. Bragg, un procuratore di nomina democratica, intende tentare di dimostrare che Trump ordinò personalmente a Cohen di registrare il pagamento come un rimborso per spese legali, commettendo così una frode fiscale. (Was)