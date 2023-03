Usa: Fed annuncia accordo con varie banche centrali a sostegno della liquidità del dollaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubs ha annunciato ieri l’acquisizione di Credit Suisse per tre miliardi di euro. L’operazione è stata resa possibile dal sostegno della Confederazione, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e della Banca nazionale svizzera (Bns). E’ quanto annunciato da un comunicato della Banca nazionale svizzera. Con l’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs è stata trovata una soluzione per assicurare la stabilità finanziaria e tutelare l’economia svizzera in questa situazione straordinaria. Entrambe le banche hanno accesso illimitato agli schemi di finanziamento esistenti della Bns, tramite i quali esse possono ottenere liquidità dalla Banca nazionale secondo le Direttive sugli strumenti di politica monetaria”, si legge nel comunicato. (segue) (Was)