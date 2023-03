Usa: Fed annuncia accordo con varie banche centrali a sostegno della liquidità del dollaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credit Suisse e Ubs, si legge inoltre nel comunicato, “possono ottenere un sostegno di liquidità sotto forma di prestito con privilegio nel fallimento per un ammontare massimo complessivo di 100 miliardi di franchi (100,5 miliardi di euro). Oltre a ciò, e sulla base dell’ordinanza di necessità del Consiglio federale, la Banca nazionale può concedere a Credit Suisse un sostegno di liquidità sotto forma di prestito assistito da garanzia della Confederazione contro il rischio di insolvenza per un ammontare massimo di 100 miliardi di franchi”. L’ampia erogazione di fondi, conclude il comunicato, consentirà a entrambe le banche di “disporre della liquidità necessaria. Tramite tale ingente sostegno la Banca nazionale adempie il suo compito di contribuire alla stabilità del settore finanziario; a tal fine essa continuerà a collaborare strettamente con la Confederazione e la Finma”. (segue) (Was)