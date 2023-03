Usa: Fed annuncia accordo con varie banche centrali a sostegno della liquidità del dollaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (Finma) approva l’assunzione di Credit Suisse da parte di Ubs. Come si legge in un comunicato, Finma è favorevole a tale soluzione e alle misure adottate dalla Confederazione e della Banca nazionale svizzera (Bns). “La transazione e le misure adottate garantiscono la stabilità per i clienti della banca e per la piazza finanziaria. La Bns concede alla banca un ulteriore sostegno di liquidità coperto da una garanzia della Confederazione per il rischio di insolvenza. In questo modo viene stanziata liquidità sufficiente per l’operazione di assunzione. Su tale base, tutte le attività di entrambe le banche possono essere mantenute senza restrizioni né interruzioni”, si legge nel comunicato di Finma. “Il gruppo Credit Suisse attraversa una fase di sfiducia, manifestatasi in consistenti deflussi di fondi dei clienti. Tale sfiducia si è acuita in ragione delle turbolenze sul mercato bancario statunitense nel marzo 2023”, prosegue il comunicato. “La banca, pur continuando a presentare una situazione di solvibilità, era esposta al rischio di insolvenza. Le autorità hanno dovuto adottare provvedimenti per evitare gravi danni per il mercato finanziario svizzero e internazionale”, ha comunicato la Finma. (Was)