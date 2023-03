Corea del Nord: Pyongyang conferma esercitazione di "contrattato nucleare tattico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 hanno espresso il loro rammarico per l'inerzia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui test missilistici della Corea del Nord, evidenziando "l'ostruzione" messa in atto da parte di alcuni membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un chiaro riferimento a Cina e Russia. Il G7 ha condannato il lancio da parte della Corea del Nord avvenuto il del 16 marzo di un missile balistico intercontinentale indicandolo come una "minaccia alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale". (segue) (Git)