Usa-Israele: Biden a Netanyahu, preoccupazione per riforma sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, cui ha espresso la "preoccupazione" di Washington per la riforma del sistema giudiziario studiata dal governo israeliano. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, secondo cui Biden ha espresso timore per l'indipendenza politica della magistratura israeliana, e ha sollecitato Netanyahu a cercare un compromesso che plachi le proteste e le polemiche in corso nel Paese. Fonti della Casa Bianca citate dal quotidiano "Politico" hanno descritto il colloquio tra i due leader come "sincero e costruttivo". Secondo le fonti, Biden si è rivolto al primo ministro "da amico di Israele e nella speranza che possa essere trovata una formula di compromesso". Il presidente "ha sottolineato la sua convinzione che i valori democratici siano sempre stati e debbano rimanere l'elemento distintivo delle relazioni Usa-Israele, che le società democratiche sono rafforzate da pesi e contrappesi istituzionali, e che i cambiamenti fondamentali dovrebbero essere perseguiti con la più ampia base possibile di consenso popolare". (Was)