Credito: presidente svizzero Berset, acquisizione Credit Suisse da parte di Ubs soluzione migliore

- Il presidente svizzero Alain Berset ha confermato che Credit Suisse è stata acquisita da Ubs. In una conferenza stampa convocata subito dopo l’annuncio della Banca nazionale svizzera, il presidente della confederazione elvetica ha confermato il completamento di un’operazione che salva, di fatto, l’istituto di credito in grave difficoltà dopo il crollo in Borsa registrato nei giorni scorsi. L’accelerazione delle operazioni di acquisizione da parte di Ubs servirà a tranquillizzare i mercati, in grande turbolenza a causa della precaria situazione di Credit Suisse. Per il presidente Berset, che ha aperto la conferenza stampa, l’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs è “la soluzione migliore per ripristinare la fiducia”. Per ridurre i rischi di Ubs la Confederazione fornisce inoltre una garanzia di 9 miliardi di franchi (9,1 miliardi di euro) per far fronte ai rischi di perdita dell'operazione.(Geb)