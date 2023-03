Credito: Ubs acquisisce Credit Suisse per circa 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Ubs acquisirà Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri (circa 3,02 miliardi di euro). Lo comunicato le due società in un comunicato pubblicato dopo l’annuncio dell’acquisizione da parte della Banca nazionale svizzera. “Ubs beneficia di una protezione dai ribassi di 25 miliardi di franchi (25,1 miliardi di euro) dalla transazione per sostenere i marchi, gli adeguamenti dei prezzi di acquisto e i costi di ristrutturazione e un'ulteriore protezione dai ribassi del 50 per cento sugli asset non core”, si legge nel comunicato. “Entrambe le banche hanno accesso illimitato alle linee esistenti della Banca nazionale svizzera, attraverso le quali possono ottenere liquidità dalla Bns in conformità con le linee guida sugli strumenti di politica monetaria”, prosegue il comunicato. (Geb)