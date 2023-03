Montenegro: exit poll Cemi, Djukanovic vince primo turno con il 35,7 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato uscente, Milo Djukanovic, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali che si è tenuto oggi in Montenegro con il 35,7 per cento dei voti. È quanto emerge dai primi exit poll del Centro di monitoraggio e ricerca (Cemi). Segue Jakov Milatovic, leader del Movimento Europe Now, con il 24,70 per cento dei voti, mentre il capogruppo in Parlamento di Montenegro democratico Andrija Mandic si è attestato al 23,20 per cento. Solo il 12 per cento dei voti, invece, per il leader di Montenegro Democratico Aleksa Becic. Se tali risultati dovessero essere confermati sarà necessario un secondo turno che si terrà fra due settimane, domenica 2 aprile. (Seb)