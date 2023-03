Business news: Brasile, ministero economia prevede inflazione al 5,31 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima dell'inflazione per il 2023, passando dal 4,6 per cento ipotizzato a dicembre scorso al 5,31 per cento contenuto nel bollettino MarcoFiscale diffuso oggi, 17 marzo, dal dipartimento di politica economica (Spe). In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Un obiettivo che secondo vari osservatori nazionali e internazionali sarà superato per il quinto anno consecutivo. (Res)