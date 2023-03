Firenze: Nardella, natura e cultura non sono in contrapposizione, non attaccare opere arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa di Palazzo Vecchio, "io prima che da sindaco, ho agito da uomo". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze ospite di "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4, in merito al recente imbrattamento di Palazzo Vecchio a Firenze ad opera degli attivisti di Ultima Generazione. "Ho sentito dentro di me un bisogno, quello di difendere Palazzo Vecchio, che non è una fortezza inespugnabile, è la casa dei fiorentini, è un simbolo del patrimonio. E dire vernice lavabile: intanto è stato preso un campione e alcuni tecnici dicono che ci sono delle componenti chimiche in questa vernice, ci sono vernici lavabili che se vengono assorbite dalla pietra, poi l’intervento di recupero è molto invasivo. Però dico un’altra cosa - ha concluso Nardella -: anche il fatto simbolico di aggredire un’opera d’arte, un monumento, è sbagliato perché la natura e la cultura non sono in contrapposizione, la civiltà ci porta a tutelare l’ambiente ma anche l’arte. Perché bisogna attaccare la cultura?". (Rin)