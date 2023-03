Business news: Messico, Ocse, crescita 2023 all'1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Messico per l'anno in corso, portandole dal precedente 1,6 per cento all'attuale 1,8 per cento. Per il 2024, l'organizzazione con sede a Parigi prevede una crescita pari al 2,1 per cento, la stessa elaborata nel rapporto stilato a novembre 2022. Quanto all'inflazione, l'Ocse stima che entro dicembre del 2023 si scenda al 5,9 per cento, dopo il 7,9 per cento del 2022. Il rientro nei limiti fissati dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con un punto in più e meno di tolleranza, dovrebbe essere raggiunto a fine 2024, anno in cui i prezzo potrebbero per l'Ocse crescere del 3,4 per cento. Gli analisti Ocse ipotizzano peraltro un calo del tasso di sconto solo a partire dal 2024. (Res)