© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari ascolterà le istanze di 42 studenti che, a conclusione del progetto "La nuova città dei miei sogni", hanno stilato un elenco di richieste per una Roma più vicina alle loro necessità e bisogni. Campidoglio, Sala del Carroccio (ore 10:30)VARIE- Il sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo, presenta la 423esima fiera nazionale di Grottaferrata. Interviene il vicesindaco di Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. Aula consiliare di Palazzo Valentini in via IV Novembre 119/A a Roma (ore 11)- Iniziativa dal titolo "Il rispetto si insegna. Contrasto agli abusi e alle violenze di genere nel mondo dello spettacolo dalla formazione alla professione" promossa dalla Slc Cgil di Roma e del Lazio. Al dibattito parteciperanno Camilla Mazzitelli, Delegata Rai segreteria Slc Cgil Roma e Lazio, Angela Sajeva dell'associazione Amleta, Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, Domizia De Rosa, Presidente Wiftm Italia, Maria Bonsanti, vice direttrice del Centro sperimentale di cinematografia, Francesco Manetti dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico, Sarah Silvagni, coordinatrice e docente della Scuola d'arte drammatica Gian Maria Volontè, Sabina Di Marco della Slc Cgil nazionale, Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale. I lavori saranno conclusi da Natale Di Cola, segretario generale della Cgil Roma e Lazio. Antica Stamperia Rubattino in via Rubattino 1 a Roma (ore 16) (segue) (Rer)