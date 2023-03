Business news: Venezuela, consumi nei supermercati segnano -2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi nei supermercati del Venezuela continuano a scendere a febbraio, registrando -2 per cento rispetto a gennaio, quando il livello dei consumi era sceso del 26 per cento rispetto a dicembre 2022. Lo rende noto l’Associazione nazionale dei supermercati e degli autoservizi (Ansa). "Nel mese di gennaio il consumo è stato del 26 per cento più basso, mentre in febbraio il consumo nel settore è diminuito del 2 per cento rispetto a gennaio di quest'anno", ha dichiarato il presidente dell’associazione, Italo Atencio, all’emittente radiofonica “Union Radio”. (Res)