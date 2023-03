© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'Ucraina non riuscirà a difendere la sua indipendenza" a causa dell'aggressione militare russa "non avremo scelta, saremo costretti a entrare nel conflitto": ad affermarlo Jan Emeryk Rościszewski, ambasciatore polacco in Francia, intervenendo in un programma televisivo dell'emittente "Lci". (Frp)