Business news: Ita Airways aumenta le frequenze dal Brasile all'Italia

- Ita Airways potenzia il volo diretto San Paolo-Roma Fiumicino per andare incontro all'aumento significativo della domanda. A partire da agosto 2023, la Compagnia aggiungerà 4 frequenze settimanali ai suoi collegamenti giornalieri tra il Brasile e l’Italia. Le nuove frequenze di Ita Airways dall'Aeroporto Internazionale di San Paolo saranno operate con Airbus A330, con partenza il lunedì, il martedì, il giovedì e la domenica alle 19:00 e atterraggio a Roma Fiumicino alle 11:45, ora locale. I nuovi voli da Roma saranno operati con partenza alle 9:40 e arrivo a San Paolo alle 17:00, ora locale. L'introduzione di frequenze aggiuntive nel collegamento diretto da San Paolo a Roma Fiumicino è un'ulteriore dimostrazione dell’importante investimento della Compagnia nel mercato brasiliano e consentirà a Ita Airways di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Sud America, da sempre una delle mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazione con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana nonché destinazione facilmente raggiungibile via Roma da tutti i principali gateway di Ita Airways in Europa e nei paesi del Mediterraneo. (Res)