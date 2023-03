Business news: El Salvador, ministra Economia, clima “favorevole” agli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador gode di un clima “favorevole” agli investimenti, anche grazie al lavoro svolto dal governo per migliorare la sicurezza. Lo ha detto la ministra dell’Economia, Maria Luisa Hayem, in un’intervista all’emittente “Canal10”. L’economia salvadoregna, ha detto, ha una serie di aspetti positivi come la bassa inflazione o la riduzione dell'insicurezza, che sono già “riconosciuti” da nuovi investitori. La percezione che gli investitori hanno del Paese, ha aggiunto la ministra, è cambiata rapidamente, per via delle misure che sono state prese e che hanno avuto un impatto "immediato", con una crescita in tutti i settori dell'economia. “Nel 2022 siamo cresciuti di circa il 2,8 per cento e per quest'anno prevediamo di superare almeno il 2 per cento. Gli sforzi che abbiamo fatto per essere il paese con l'inflazione più bassa dell'America centrale sono stati fondamentali", ha affermato. (Res)