Rai: Gasparri (FI), Peluffo inutile avvocato dell'arrogante Annunziata

Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Peluffo riemerge dall'oblio in cui era precipitato per fare da avvocato di ufficio di Lucia Annunziata. Non serve. L'Annunziata è abbastanza arrogante per ritenersi padrona degli spazi che la Rai gli regala e per gestirli a suo piacimento. Non sono io senza vergogna, è Peluffo senza cervello. E l'Annunziata senza limiti nella sua protervia. È una stagione che sta finendo, lo ribadisco. Per quanto riguarda la vigilanza Rai è soltanto la penosa lite per le poltrone, tra i gruppi di minoranza, che impedisce che entri in funzione. Invece serve perché la Rai, occupata dalla sinistra, sta compiendo ogni giorno abusi giganteschi. L'Annunziata peraltro ha offeso anche il Parlamento. Ma a questo Peluffo non c'è arrivato, glielo spiegheremo quando la vigilanza opererà finita la sete di poltrone dei gruppi e gruppettini della sinistra". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)