Medio Oriente: Autorità palestinese e Israele concordano di creare meccanismo contro violenza

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) e Israele hanno concordato di istituire un meccanismo per contrastare le violenze. È quanto si legge in una nota rilasciata dal ministero degli Esteri egiziano al termine dell’incontro sulla sicurezza tenuto oggi nella città egiziana di Sharm el Sheikh, a cui hanno partecipato anche Giordania e Stati Uniti. "Le parti hanno concordato di istituire un meccanismo per ridurre e combattere la violenza, l'incitamento e le azioni che potrebbero provocare un aumento della tensione", si legge la nota. L'incontro, il secondo di questo tipo, è stato organizzato per garantire una de-escalation in Cisgiordania prima dell’inizio del mese del Ramadan, il periodo in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto, il cui inizio è previsto per il prossimo 23 marzo. La delegazione israeliana era guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, ed era composta anche dal capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e dal consulente legale del ministero degli Esteri, Tal Becker. Da parte palestinese, hanno partecipato all’incontro il segretario del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh, il capo dei servizi segreti generali, Majed Faraj, e il portavoce della presidenza palestinese, Nabil Abu Rudeina. (segue) (Cae)