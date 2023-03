Medio Oriente: Autorità palestinese e Israele concordano di creare meccanismo contro violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice di Aqaba del mese scorso, Israele si era detto concorde a frenare la costruzione di insediamenti nei Territori palestinesi per i quattro mesi successivi, impegnandosi a non discutere della possibilità di creare nuove unità di insediamento per i prossimi quattro mesi e di non approvare qualsiasi nuovo avamposto per un periodo di sei mesi. Palestinesi e israeliani avevano poi affermato il proprio impegno verso tutti gli accordi raggiunti in precedenza, e avevano espresso la volontà di lavorare per raggiungere una pace giusta e duratura. Nella dichiarazione finale, i partecipanti all’incontro avevano poi sottolineato l'importanza di lavorare per raggiungere una pace giusta e duratura, riaffermando la necessità di impegnarsi per ridurre l'escalation sul campo e prevenire ulteriori violenze. A tal proposito, era stata ribadita la necessità di preservare nelle parole e nei fatti lo status quo storico nei luoghi santi di Gerusalemme, ed era stato confermato il ruolo della Giordania a tutela di questi luoghi. (Cae)