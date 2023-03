© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé in visita al Centro Diurno Integrato.Centro Diurno Integrato, Via Giolli, 29 (ore 9:30)L'assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa al forum INCYTE sulla ricerca in Italia "Promuovere la leadership dell'Italia obiettivi e prospettive per il futuro".Via Melchiorre Gioia 26 (ore 10:30)Forum dell'Abitare organizzato dal Comune di Milano, in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Dibattiti, incontri e workshop sui temi dell'abitare a Milano. Prendono parte all'iniziativa di apertura il Sindaco di Milano Giuseppe Sala; l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran; la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi; il Prefetto di Milano Renato Saccone; il Vicario Episcopale dell'Arcidiocesi di Milano Luca Bressan; la Vicesindaca della Città Metropolitana di Milano Michela Palestra; il Direttore della Direzione Casa del Comune di Milano Franco Zinna.Base Milano Via Bergognone 34, (ore 11)REGIONEL'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa alla Triennale di Milano alla prima edizione del 'Forum siccità'.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 9)VARIEForum Siccità 2023. Forestami, insieme a Triennale Milano e al Politecnico di Milano, organizza un momento di approfondimento e confronto sugli effetti dei cambiamenti climatici sul capitale naturale delle città. Il Forum sarà l'occasione per approfondire come Milano e Regione Lombardia si stanno preparando ad affrontare i prossimi mesi e per guardare a come la siccità viene affrontata in altre città del mondo come Atene, Melbourne e Torino. Ad aprire i lavori saranno Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano, e Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami. Il Forum sarà coordinato da Maria Chiara Pastore, Direttrice scientifica di Forestami.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 9)Conferenza internazionale “Mediterranean Energy Perspectives”. L'incontro sarà occasione per affrontare insieme ad alti rappresentanti istituzionali, organizzazioni internazionali e stakeholder del panorama energetico nazionale e internazionale, le più urgenti tematiche legate alla transizione e alla sicurezza energetica della regione, consapevoli che le azioni e le scelte di oggi plasmeranno il nostro futuro comune.sede Edison, Foro Buonaparte, 31 (ore 10)Incontro aperto al pubblico su diritti, parità di genere ed emancipazione femminile: "La libertà della donna e la condivisione della propria esperienza", organizzato dalla designer emergente e imprenditrice Hnia Harrati, a cui interverranno, tra gli altri, anche l'assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello, la delegata del Sindaco alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Elena Lattuada, oltre a Michelle Francine Ngonmo, fondatrice di Afro Fashion, e a Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna.Milano Luiss Hub, Via Massimo d’Azeglio 3, (ore 10:30)Conferenza stampa “Prevenzione senza barriere”. Presentazione del programma salute per detenute e personale femminile della casa circondariale a cura di LILT in occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica.Casa di reclusione di Bollate, Via Cristina Belgioioso 120 (ore 10:30)Conferenza “L’Italia e la riforma della governance europea”. Intervengono Marco Buti, Capo di Gabinetto del Commissario Gentiloni già Direttore Generale, per gli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea; Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division Intesa Sanpaolo; Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze. Modera Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo.Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8, (ore 10:45)Presentazione del libro “Vite disuguali. Salute, longevità, accesso ai diritti: la misura delle grandi fratture sociali”, a cura di Marianna Madia, ex deputata del Partito Democratico. L’iniziativa è introdotta dai saluti istituzionali del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con l’autrice dialogano Francesco Samoré, segretario generale della Fondazione Bassetti, Cristina Tajani, già assessore al Comune di Milano, Lia Quartapelle, membro della Commissione Esteri. Coordina il dibattito Claudio Lucifora, docente di Economia politica all'Università Cattolica.Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Pio XI, Largo Gemelli 1 (ore 11)Conferenza stampa "Forestami". Intervengono: Enrico Calvo, Project Manager Forestami; Michela Palestra, Vicesindaca Città metropolitana di Milano; Elena Grandi, assessora Ambiente e Verde, Comune di Milano.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 12:30)Presentazione del libro di Massimiliano Lenzi "Non me ne frego". Partecipano il giornalista Vittorio Feltri, lo storico Giordano Bruno Guerri, e la giornalista Marta Ottaviani.Centro Brera, Via Marco Formentini 10, (ore 18)Presentazione del libro: “Una panchina ha cambiato la mia vita”. Il libro racconta la storia di CasAmica, un’organizzazione di volontariato, che da 37 anni si occupa di accogliere i malati e i loro familiari in difficoltà provenienti dall’Italia e dall’estero per curarsi.Piazza Wagner 2, Teatro Wagner (ore 18) (Rem)