- L'affluenza alle urne alle elezioni presidenziali in Montenegro è stata del 63,6 per cento, pari a circa 344.700 aventi diritto di voto. È quanto riferisce il Centro per la transizione democratica, secondo cui l'affluenza è stata del 61,5 per cento al nord, del 69,4 per cento al centro e del 55,3 per cento al sud. (Seb)