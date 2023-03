Emirati-Siria: stabilità regionale al centro di visita presidente Assad ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati sono stati il secondo Paese del Golfo visitato da Assad dopo il devastante terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia lo scorso 6 febbraio. Abu Dhabi ha già stanziato 100 milioni di dollari per offrire sostegno Siria e ha inviato centinaia di tonnellate di aiuti umanitari al Paese per mitigare le conseguenze del disastro. Il devastante sisma che ha posto in primo piano la questione dell’invio di aiuti umanitari al governo di Damasco, da oltre dieci anni quasi del tutto isolato a livello internazionale, sia dalla comunità occidentale che dagli stessi Paesi arabi. Vale la pena ricordare che Damasco è stata espulsa dalle riunioni della Lega araba e, eccetto i contatti con gli Emirati, a livello ufficiale è stato un decennio di gelo diplomatico. (Lib)