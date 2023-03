Roma: tifoserie lanciano petardi prima del derby, ferito agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di tifosi ha lanciato dei petardi contro alcuni agenti di polizia, ferendone uno in modo non grave. Il fatto è avvenuto intorno alle 16:30 di oggi a largo De Bosis, nella Capitale, in occasione del derby tra Roma e Lazio. Da quanto si apprende, nella via a pochi passi dall'Olimpico, alcuni sostenitori della Lazio stavano cercando di entrare allo stadio. I tifosi della Roma hanno cercato di raggiungerli forzando il cordone dei poliziotti. Gli agenti hanno bloccato i tifosi e a quel punto nel parapiglia alcuni hanno iniziato a tirare petardi, ferendo un agente. Il poliziotto è stato portato in ospedale per degli accertamenti, ma non risulta essere ferito gravemente. (Rer)