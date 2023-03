© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nave rigassificatore arriva finalmente a Piombino", scrive su Twitter l'eurodeputato di Italia viva, Nicola Danti. "Un'infrastruttura fondamentale voluta fortemente da Draghi. A lui ancora oggi dobbiamo tantissimo per la capacità di mettere in campo una strategia di diversificazione capace di far fronte all'emergenza creata da Putin", aggiunge. (Rin)