Credito: Finma, Credit Suisse da mesi sotto osservazione, acquisizione Ubs soluzione più opportuna

- Da diversi mesi l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) sorvegliava Credit Suisse in modo serrato: durante questo periodo, la banca ha adottato varie misure per stabilizzare la situazione che tuttavia non si sono rivelati sufficienti per ripristinare la fiducia nella banca. E' quanto si legge nel comunicato della Finma che annuncia il sostegno alla procedura di acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. "Di conseguenza sono state valutate anche opzioni di più ampia portata. Nell’ottica di tutelare i depositanti e i mercati finanziari, l’offerta da parte di Ubs di assumere Credit Suisse si è rivelata essere la soluzione più opportuna. La Finma ha approvato la transazione in tal senso", si legge nel comunicato.(Geb)