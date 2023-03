Credito: Kelleher (Ubs), acquisizione Credit Suisse è un “salvataggio di emergenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs è un “salvataggio di emergenza”. Lo ha detto il presidente di Ubs, Colm Kelleher, citato in un comunicato dei due istituti di creito: “Questa acquisizione è interessante per gli azionisti di Ubs ma, diciamolo chiaramente, per quanto riguarda Credit Suisse, si tratta di un salvataggio di emergenza. Abbiamo strutturato un'operazione che preserverà il valore restante nel business limitando al contempo la nostra esposizione al ribasso”, ha detto Kelleher. 2L'acquisizione delle competenze di Credit Suisse nei settori Wealth, Asset Management e Swiss Universal Banking rafforzerà la strategia di Ubs volta a far crescere le sue attività capital-light. La transazione porterà vantaggi ai clienti e creerà valore sostenibile a lungo termine per i nostri investitori”, ha aggiunto il presidente di Ubs. (Geb)