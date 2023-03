Credito: Hamers (Ubs), unione rafforza nostre ambizioni nelle Americhe e in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unione fra Ubs e Credit Suisse sostiene le ambizioni di crescita nelle Americhe e in Asia. Lo ha detto l’amministratore Delegato di Ubs, Ralph Hamers, in un comunicato congiunto diramato dalle due banche. “L'unione di Ubs e Credit Suisse rafforzerà i punti di forza di Ubs e migliorerà ulteriormente la nostra capacità di servire i nostri clienti a livello globale e rafforzerà le nostre migliori capacità. La combinazione supporta le nostre ambizioni di crescita nelle Americhe e in Asia, aggiungendo allo stesso tempo scala alla nostra attività in Europa, e non vediamo l'ora di accogliere i nostri nuovi clienti e colleghi in tutto il mondo nelle prossime settimane", ha detto Hamers. (Geb)