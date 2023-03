Ue: ministro Tajani atteso domani a Bruxelles per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani 20 marzo 2023 a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il Consiglio, presieduto dall'Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, tornerà a discutere innanzitutto dell'aggressione russa contro l'Ucraina e procederà a uno scambio di opinioni sulla situazione nei Balcani. Su specifica richiesta italiana, il Consiglio discuterà inoltre di Tunisia, alla luce degli ultimi sviluppi nel Paese. (segue) (Com)