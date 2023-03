Iraq-Iran: firmato accordo per rafforzare la sicurezza lungo i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Shamkhani, e il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno, Qasim al Araji, hanno firmato oggi a Baghdad un accordo per rafforzare la sicurezza lungo i confini. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, spiegando che l’accordo è stato firmato alla presenza del primo ministro iracheno, Mohammed Shai al Sudani. “L'accordo di sicurezza congiunta include il coordinamento nella protezione dei confini comuni tra i due paesi e il consolidamento della cooperazione in diversi campi della sicurezza”, afferma un comunicato dell'ufficio del primo ministro iracheno. "In base all'accordo sulla sicurezza firmato, l'Iraq si impegna a non consentire ai gruppi armati di utilizzare il proprio territorio nella regione curda irachena per lanciare attacchi attraverso il confine contro il vicino Iran", ha affermato un funzionario della sicurezza iracheno citato da "Shafaq". (segue) (Res)