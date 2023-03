Usa: consigliere Chollet in visita in Indonesia e Thailandia dal 20 al 24 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bangkok, prosegue la nota, Chollet incontrerà alti funzionari del governo thailandese per ribadire il profondo impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'alleanza Usa-Thailandia. Discuterà su come rafforzare la cooperazione bilaterale su una serie di questioni, tra cui la riaffermazione della centralità dell'Asean, l'espansione della cooperazione sanitaria e climatica e il rafforzamento della cooperazione per raggiungere la pace in Myanmar. (Was)