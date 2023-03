Rifiuti: Ama, oggi a Roma raccolte 120 tonnellate di ingombranti e scarti particolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime stime sono più di 120 le tonnellate di rifiuti ingombranti e particolari consegnate ad Ama questa mattina dai cittadini grazie alla campagna "Ama il tuo quartiere" organizzata dall'azienda capitolina in collaborazione con il TgR Lazio Rai. Nelle 11 postazioni mobili temporanee allestite per l'occasione è stato possibile raccogliere i normali ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) e altri materiali come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi. L'iniziativa ha coinvolto tutti i municipi dispari della città ad eccezione del I municipio, interessato oggi dalla Maratona di Roma e da altri eventi sportivi. Lo comunica Ama in una nota. L'iniziativa sarà replicata domenica 16 aprile nei municipi pari. (Rer)