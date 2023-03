Roma: assessore Urbanistica, oggi posa prima pietra per parrocchia a Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la cerimonia per la benedizione della prima pietra della parrocchia Santa Maria Regina della Pace a Tor Vergata. Lo riferisce in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "Quando Monsignor Martinelli, Vescovo di Frascati, ha scritto a Roma Capitale per salvare il finanziamento della Conferenza episcopale italiana per la Chiesa di Tor Vergata abbiamo profuso tutto il nostro impegno per chiudere questa annosa vicenda - spiega Veloccia -. Oggi insieme al presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, abbiamo partecipato alla posa della prima pietra di questo luogo importante per il territorio". (segue) (Com)