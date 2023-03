Francia: sondaggio, indice di gradimento di Macron cala al 28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di gradimento del presidente francese Emmanuel Macron è sceso al 28 per cento, livelli bassi come nel periodo delle proteste dei gilet gialli del 2019. Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Ifop per conto della rivista francese “Le Journal du Dimanche”, il netto calo di consensi segue la decisione di invocare l'articolo 49.3 della Costituzione francese per favorire l’approvazione della riforma delle pensioni velocizzando il dibattito parlamentare. Il sondaggio è stato condotto online tra 1.928 cittadini francesi adulti dal 9 al 16 marzo di diverse fasce della popolazione. Il margine di errore si attesta fra l'1 e il 2,3 per cento. (Frp)