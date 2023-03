Diritti: Peluffo (Pd), Gasparri senza vergogna, strumentalizza episodio per occupare Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Maurizio Gasparri è senza vergogna, strumentalizza un episodio, peraltro già ampiamente chiarito e risolto da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3 dopo un'intervista con la ministra alla Famiglia e Pari opportunità Eugenia Roccella, per allungare le manacce sui vertici di Viale Mazzini e disvelando qual è l'unico interesse del centrodestra: occupare la Rai. Le sue frasi 'la stagione di ricambio dei vertici Rai diventa urgente perché c'è un abuso costante di cui l'Annunziata è soltanto l'emblema più grave, più vetusto, più fazioso. Ora basta', non lasciano dubbi ad altre interpretazioni. Il tutto dopo che l'Osservatorio di Pavia, così come l'Agcom, ha denunciato l'occupazione della maggioranza di centrodestra degli spazi informativi di Tg1 e Tg2. Anziché intimidire i giornalisti del servizio pubblico Gasparri convincesse i suoi sodali di centrodestra a lasciar convocare finalmente la commissione di Vigilanza Rai, che ha molto lavoro da svolgere per difendere il servizio pubblico dagli assalti della destra". Lo dichiara il deputato del Pd Vinicio Peluffo, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)