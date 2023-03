Calcio: tutto pronto per derby Roma-Lazio, le tifoserie si radunano all'Olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per il derby Roma- Lazio. Ancora pochi minuti al fischio di inizio della ventisettesima partita del campionato di Serie A tra le due squadre romane. Migliaia di tifosi si sono radunati allo stadio Olimpico per dare supporto alla propria squadra, mentre gli ultimi arrivati si affrettano ad entrare. In viale Angelico, in zona Prati, fin dalle prime ore del pomeriggio, sono apparse sciarpe, cappelli, magliette e felpe della Roma. Per strada ci sono numerosi posti di blocco della polizia di Stato e dei vigili urbani, che hanno chiuso al traffico le aree limitrofe allo stadio per gestire al meglio l'afflusso e il deflusso dei tifosi nel massimo della sicurezza. (segue) (Rer)