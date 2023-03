© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la solidarietà dell'Italia per le vittime del terremoto in Ecuador. “L’Italia manifesta tutta la sua solidarietà e vicinanza per le distruzioni del violento terremoto che ha colpito il Paese ed esprime le sue condoglianze per le vittime”, recita un tweet della Farnesina. (Res)