Egitto: emiratina Ad Ports Group firma accordo di concessione di 30 anni per porto Safaga

- L’Abu Dhabi Ports Group (Ad Ports Group), uno dei principali operatori emiratini del commercio e della logistica, ha firmato un accordo di concessione per lo sviluppo e la gestione del porto egiziano di Safaga, sul Mar Rosso, per un periodo di 30 anni. Lo ha riferito una dichiarazione del governo egiziano, spiegando che l’accordo è stato firmato dal ministero dei Trasporti del Cairo. Il terminal si svilupperà su un'area di circa 810 mila metri quadrati, sarà operativo nel secondo trimestre del 2025 e avrà la capacità di movimentare 5 milioni di tonnellate di merci secche, un milione di tonnellate di merci liquide, 450 mila di unità equivalenti a 20 piedi (TEU) di container e 50 mila veicoli. In particolare, il gruppo investirà in totale 200 milioni di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature del porto. Ad Ports Group ha firmato anche due accordi con l’Autorità generale per la Zona economica del Canale di Suez per la realizzazione di due terminal nel porto di Al Arish e in quello di East Port Said (Epss). Gli accordi prevedono la realizzazione di due silos per lo stoccaggio del grano con una capacità di 60 mila e 30 mila tonnellate nei due porti e la gestione dei terminal per le navi da crociera nei porti di Hurghada e Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. (Cae)