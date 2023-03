Egitto-Russia: al Sisi riceve delegazione guidata da inviato presidenziale Bogdanov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto una delegazione russa guidata dal rappresentante speciale del presidente russo Valdimir Putin per il Medio Oriente, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov. Con lui, si legge in un comunicato della presidenza egiziana, il vicepremier e ministro dell’Industria e del Commercio Denis Mantourov. Le due parti "hanno ribadito il reciproco impegno a rafforzare le loro relazioni" soprattutto in campo economico e industriale, riferendosi in particolare alla centrale di El Dabaa, il primo impianto nucleare in Egitto realizzato dall’azienda russa Rosatom. (Cae)