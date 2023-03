Emirati-Siria: stabilità regionale al centro di visita presidente Assad ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della cooperazione tra Siria ed Emirati Arabi Uniti e la necessità di raggiungere la stabilità in Medio Oriente sono stati al centro dell’incontro, avvenuto oggi ad Abu Dhabi, tra il presidente siriano Bashar al Assad e l’omologo emiratino Mohammed bin Zayed al Nahyan. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”, secondo la quale Assad e la moglie Asma sono stati accolti dal presidente emiratino presso l’aeroporto di Abu Dhabi. "I colloqui hanno toccato le relazioni bilaterali tra i due Paesi e le modalità per rafforzarle (…). L’incontro si è concentrato anche sulle dinamiche positive nella regione e sull'importanza di raggiungere la stabilità e lo sviluppo attesi dalla popolazione", ha spiegato l’agenzia di stampa siriana. Da parte sua, il presidente emiratino ha ribadito l’importanza “di restituire la Siria al mondo arabo e di rafforzare le relazioni tra i Paesi della regione”. I due hanno inoltre discusso della necessità di rafforzare la cooperazione in ambito economico. (segue) (Lib)