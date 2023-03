© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani riaprono i mercati finanziari e siamo ancora col fiato sospeso su Credit Suisse. C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel sistema finanziario globale se, come nel 2008, aumenti dei tassi in fondo contenuti, vista l'inflazione, causano ancora problemi per le banche". Lo scrive su Twitter l'economista Carlo cottareli, senatore del Partito democratico. (Rin)