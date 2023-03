Rai: Verini (Pd), destra mal sopporta pluralismo e vuole epurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando a una bravissima giornalista come Lucia Annunziata scappa una parolaccia in diretta e chiede scusa, vuol dire che la democrazia funziona. Se personaggi della destra la manganellano e chiedono epurazioni, vuol dire in realtà che mal sopportano democrazia e pluralismo. Se poi altri personaggi di questa destra insultano omosessuali e non chiedono scusa, se ministri insultano vittime e familiari di disperati morti in mare e non si dimettono, se citano il Mussolini del delitto Matteotti e non si vergognano, beh, tutto torna". Lo dichiara il senatore del Pd, Walter Verini. (Rin)