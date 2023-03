Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, senza Associazione dei comuni serbi non c'è accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo deve essere formata, senza di questa non c'è accordo. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Lajcak ha ripetuto più volte in un'intervista all'emittente radiotelevisiva "Rts" che l'Associazione dei comuni serbi in Kosovo "deve essere formata" e ha sottolineato che senza questa "non c'è accordo". Il rappresentante europeo ha quindi affermato che se si guarda alla proposta europea sul Kosovo, si parla di "normalizzazione, non di capitolazione". "L'obiettivo", ha detto Lajcak, "non è che qualcuno vinca o perda. L'obiettivo è cercare una situazione vantaggiosa per Belgrado e Pristina e aprire loro la porta dell'Europa". Lajcak è a Belgrado da ieri e oggi proseguirà i colloqui con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, sul processo di normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. (Seb)