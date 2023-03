Serbia-Kosovo: ambasciata tedesca a Belgrado "fiduciosa" per accordo su piano europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata tedesca in Serbia ha detto di essere "fiduciosa" su un accordo di attuazione della proposta europea di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Lo riporta l'emittente "Radio Free Europe". Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro, Albin Kurti, si incontreranno a questo scopo il 18 marzo a Ocrida. "La proposta europea mira a stabilire una base stabile e affidabile per le relazioni tra Serbia e Kosovo. Affinché ciò abbia successo, entrambe le parti devono concordare l'attuazione dell'accordo", ha affermato l'ambasciata. "Il rapporto irrisolto tra Serbia e Kosovo rimane un ostacolo e l'imminente incontro ad alto livello a Ocrida rappresenta un passo importante per superare quell'ostacolo e per avanzare verso il percorso europeo", ha continuato la rappresentanza diplomatica nella nota. (Seb)