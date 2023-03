Serbia: presidente Vucic a colloquio con inviato Usa Escobar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato a Belgrado l'inviato speciale degli Stati Uniti d'America per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. All'incontro hanno partecipato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, e l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill. Lo ha riferito lo stesso Vucic nel proprio profilo Instagram. Escobar dovrebbe incontrare in seguito anche il primo ministro Ana Brnabic. L'inviato Usa è a Belgrado il giorno dopo la visita del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, che ha incontrato le massime cariche governative e i rappresentanti dell'opposizione nell'ambito dei preparativi per l'incontro previsto a Ocrida il 18 marzo il quale verterà sull'attuazione e sui progressi verso l'accordo europeo per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Intanto per domani, nel tardo pomeriggio, Vucic ha annunciato un discorso alla nazione. (Seb)